Шокирующая цифра: сколько времени понадобится на восстановление Нотр-Дама

Шокирующая цифра: сколько времени понадобится на восстановление Нотр-Дама

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Фото: 24tv.ua

На восстановление ущерба, который понес Собор Парижской Богоматери в результате сокрушительного пожара, могут уйти десятилетия. Такой неутешительный прогноз сделал главный архитектор Кельнского собора, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

Петер Фюссених, который курирует всеми строительными работами в Кельнском соборе, заявил, что "наверное понадобятся годы, возможно даже десятилетия, пока последние разрушения после пожара не будут полностью восстановлены".

Как известно, Кельнский собор был сильно поврежден во время Второй мировой войны, и работы над его восстановлением продолжаются уже более 70 лет.

Стоит отметить, что Фюссених назвал пожар в Париже "трагедией европейского масштаба", ведь много церквей и соборов по всему континенту были возведены по образцу французской архитектуры.

"Когда последний камень был заложен в Нотр-Дам, первый был заложен здесь, в Кельне, и в этом контексте Нотр-Дам очень сильно влияет на нас всех", — говорит архитектор.

Как сообщал ONLINE.UA, 16 апреля на обложке нового выпуска французского сатирического журнала Charlie Hebdo появилась карикатура с горящим Собором Парижской Богоматери на голове у президента Эммануэля Макрона.

Источник: ONLINE.UA Теги: Нотр-Дам, Собор паризької Богоматері, восстановление, пожар
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