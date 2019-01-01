Наконец-то: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение

Наконец-то: Порошенко, Зеленский и "Олимпийский" подписали соглашение

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Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — з відкритих джерел)

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". Об этом на брифинге сообщил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Сегодня утром было заключено трехстороннее соглашение, которое подписали НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это — трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", — сообщил он.

Медведев также отметил, что вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока что у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы – на проведение полноценной дискуссии", — сказал Медведев.
Напомним, что 11 апреля украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий украинский глава Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за предстоящих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее известный украинский певец и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка призвал украинцев внимательно проверять информацию относительно выборов президента Украины, а также спокойно и взвешенно принимать решения.
Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, НСК «Олимпийский», дебати
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