Российский актер женится на украинске

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Главный герой комедийного сериала «Последний москаль», российский актер Игорь Скрипко женится на украинке.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью журналу Viva.

С обранницею Игорь познакомился через соцмережи после премьеры сериала "Последний Москаль". Девушка написала сообщение о том, что он очень понравился ее маме. Изъявила желание посмотреть один из спектаклей с его участием.

«Я ей сказал дату спектакля и пригласил приехать. Она прилетела, а спектакль в этот день отменили из-за болезни другого артиста. И что было делать?», — рассказывает Игорь Скрипко.

Поэтому они пошли гулять по городу и поняли, что созданы друг для друга.

Фамилия девушки Игорь держит в тайне. А вот имя известно – зовут Кристина. Она – директор одной украинской кинокомпании. Кроме этого – владелица двух бизнес-проектов в Москве.

Решение о женитьбе было принято во время съемок в Киеве второго сезона сериала «Последний Москаль».

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