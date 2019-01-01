Президентские выборы 2019: что произойдет, если один из кандидатов снимет свою кандидатуру

Фото з відкритих джерел

В последнее время в соцсетях активно обсуждают слухи о том, что если один из кандидатов снимется с предвыборной гонки, будет организация явки меньше 50% – это приведет к повторным выборам. В ЦИК наконец-то прокомментировали данную информацию, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Спикер ЦИК Константин Хивренко отметил, что никаких новаций или нюансов на нынешних выборах нет. Вся процедура такая же, как описано в Законе "О выборах президента Украины".

В статье 85 этого закона объясняется: в повторном голосовании (второй тур) принимают участие кандидаты, которые набрали наибольшее количество голосов во время выборов (в первом туре). Если кто-то из этих двух снимает кандидатуру, то:

— если один из победителей первого тура снял кандидатуру за 12 дней до второго тура, то ЦИК включает в избирательный бюллетень кандидата, следующего по количеству полученных в день выборов голосов.

— если кандидат снялся позже, или по другим причинам нет кого включить в бюллетень – тогда второй тур проводится с одним кандидатом.

Стоит отметить, что избранным президентом этот один кандидат будет считаться, если получит более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если он получит меньше половины голосов – ЦИК признает выборы такими, что не состоялись. И так же выборы не состоятся, если в результате повторного голосования оба кандидата, которые баллотировались, наберут одинаковое количество голосов. Тогда будут назначены повторные выборы.

Как сообщал ONLINE.UA, западные СМИ активно анализируют и обсуждают результаты первого тура президентских выборов в Украине.