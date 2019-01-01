В НАТО впервые ответили на заявление России о прекращении сотрудничества

Фото — flickr.com

НАТО опровергло заявление России о том, что Альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. В блоке говорят, что позиция НАТО в отношении РФ не изменилась, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Позиция НАТО не изменилась. По России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", — говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оани Лунгеску.

Как известно, 15 апреля заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданским и военным направлениями по инициативе Альянса. После этого Лунгеску ответила, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для военного и политического диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

В Альянсе также подчеркнули, что на саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возврата к "бизнесу" до тех пор, пока в поведении России не состоится "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

"НАТО готово к диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижениЯ рисков и усилениЯ прозрачности", — сказала Лунгеску, отметив, что Альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в НАТО рассказали о новой стратегии сдерживания РФ.