Украина требует от России освободить моряков

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Украина инициирует процедуру освобождения пленных украинских моряков.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ИА «Европейская правда».

Во вторник, 16 апреля, Украина подала иск в Международный трибунал ООН по морском праву против России о нарушении Конвенции ООН. Самое главное требование – освободить трех украинских военно-морских судна вместе с экипажем – двадцать четыре человека. Они захвачены 25 ноября 2018 года Российской Федерацией и находятся сейчас там.

По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, решение по иску станет известно в течение месяца.

"Согласно практике Трибунала, в пределах двух недель состоятся слушания и в течение еще двух недель после того выносится решение", – пояснила Зеркаль.

Еще один иск от Ураины России – требование финансовой компенсации за арест военных кораблей. Решить вопрос освобождения экипажа надеются до начала арбитражного разбирательства. Конвенция ООН предусматривается такую возможность.

Между государствами пока нет официального вооруженного конфликта, поэтому иски будут рассматриваем, отталкиваясь от текущей ситуации.

Как сообщал ONLINE.UA в приложит Управления верховного комиссара ООН по правам человека впервые отмечается, что украинские моряки, которые были захвачены российскими военными вблизи Керченского пролива после обстрела украинских судов, должны считаться военнопленными.