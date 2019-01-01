Менять оператора мобильной связи стало легче

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Без изменения абонентсткого номера украинцы смогут менять оператора мобильной связи с 1 мая, об этом сообщает ONLINE.UA.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации рассказывают, что запустить такую услугу готовы абсолютно все крупнейшие операторы мобильной связи.

Подготовительный этап, который началась в первых числах февраля и закончится в конце апреля, практически завершено. В этот период проводилась опытная эксплуатация услуги переноса абонентских номеров мобильными операторами совместно с ГП «Украинским государственным центром радиочастот».

А вот внедрение переноса абонентских номеров на телекоммуникационных сетях мобильной связи начнется с 1 мая.

В Украине такая возможность появилась впервые, в то время как в других странах существует более двадцати лет.

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