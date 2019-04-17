Курс валют на сегодня 17 апреля - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

Курс валют на сегодня 17 апреля - доллар стал дешевле, евро стал дешевле

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На среду, 17 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дешевле, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 17 апреля цена доллара США составит 26 гривен 72 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 30 21 копейка, что в свою очередь на 12 копеек меньше чем в вторник, 16 апреля.

В вторник, 16 апреля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.71/26.7 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.18/30.16 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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