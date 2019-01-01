Враг на Донбассе устраивает новые наглые провокации

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Ситуация на Донбассе остается напряженной. В минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции украинских войск: из минометов калибров 120 и 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – дважды в районе населенного пункта Гнутово; из минометов калибра 120 мм – в вблизи села Талаковка; из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – возле города Марьинка; из гранатометов различных систем – в районе населенного пункта Широкино.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе хутора Свободный; из стрелкового оружия – вблизи села Зайцево.Во время обстрелов двое украинских защитников получили ранения", — сказано в сообщении.

Как сообщается, ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 16 апреля трех оккупантов было уничтожено, еще четверо – ранены.

По состоянию на 7:00 17 апреля обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.