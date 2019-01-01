"Путин очень этого ждал": Порошенко сделал важное заявление о выводе войск РФ из Украины

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины, передает ONLINE.UA.

"Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы нормандского формата, где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, выведения тяжелой техники и артиллерии, разоружения незаконных вооруженных формирований и принятие решения относительно введения голубых касок ООН", – сказал президент.

По его словам, встреча, на которую пригласят президента России Владимира Путина, может состояться в День высадки союзников в Нормандии (6 июня – ред.).

"И у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы наконец на многострадальную землю Украины пришел мир", – утверждает Порошенко.

Украинский лидер также отметил, что ранее такое соглашение не заключили, потому что "Путин очень ждал, что в Украине будет избран другой президент".

Кроме того, по словам Порошенко, 18 апреля будет оглашено пасхальное прекращения огня.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко передал громкое послание Путину, напомнив ему, что война — это не шутки.