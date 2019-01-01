У Путина отреагировали на громкое заявление Порошенко

Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — ntv.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

Отметим, что 16 апреля украинский президент Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины. Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где в России будут поставлены требования о деоккупации Крыма и Донбасса.