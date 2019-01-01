У Путина отреагировали на громкое заявление Порошенко

У Путина отреагировали на громкое заявление Порошенко

  |  Украина   |   Читати українською
Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — ntv.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию об участии Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Пока нет", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ поездка в это время в Нормандию.

У Путина отреагировали на громкое заявление Порошенко (1)
Отметим, что 16 апреля украинский президент Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины. Ранее Порошенко заявлял, что после его переизбрания президентом в первую же неделю должен пройти саммит нормандского формата, где в России будут поставлены требования о деоккупации Крыма и Донбасса.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что кум президента России Владимира Путина и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Виктор Медведчук говорит, что боевики на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины согласны с его "планом" относительно "установления мира".
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, встреча, Нормандия, Дмитрий Песков, нормандская четверка
Новости других СМИ
РФ может устроить масштабный газовый кризис: в "Нафтогазе" озвучили тревожный прогноз
РФ может устроить масштабный газовый кризис: в ...
В штабе Зеленского признались, сколько будут стоить дебаты на НСК "Олимпийский"
В штабе Зеленского признались, сколько будут ст...
"Путин очень этого ждал": Порошенко сделал важное заявление о выводе войск РФ из Украины
"Путин очень этого ждал": Порошенко с...
Враг на Донбассе устраивает новые наглые провокации
Враг на Донбассе устраивает новые наглые провок...
В Украинских школах проведут аудит
В Украинских школах проведут аудит
Президентские выборы 2019: что произойдет, если один из кандидатов снимет свою кандидатуру
Президентские выборы 2019: что произойдет, если...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи