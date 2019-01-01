В штабе Зеленского признались, сколько будут стоить дебаты на НСК "Олимпийский"

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Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что предвыборные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" будут стоить примерно от 6 до 8 миллионов гривен. По его словам, эти расходы разделят поровну избирательные фонды кандидатов в президенты, передает ONLINE.UA.

"То есть это, грубо говоря, 3-4 миллиона гривен (от каждого кандидата – ред.) на проведение этого мероприятия. Это, конечно же, большие деньги, но я думаю, что в бюджете страны найдутся другие статьи, на которые стоило бы потратить эти средства", — сказал Разумков.

Спикер штаба Зеленского отметил, что в первую очередь этих дебатов хотят оппоненты и кандидаты в президенты, поэтому "было бы неправильно нагружать государственный бюджет расходами на это мероприятие".

Напомним, что 11 апреля украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий украинский глава Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире одного из телеканалов из-за предстоящих дебатов. После словесной перепалки шоумен бросил трубку.

Как сообщал ONLINE.UA, в социальных сетях набирает популярность флешмоб с хэштегом #Єпитання накануне дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Теперь все желающие смогут задать вопросы кандидатам.