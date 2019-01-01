РФ может устроить масштабный газовый кризис: в "Нафтогазе" озвучили тревожный прогноз

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Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев уверяет, что результаты выборов президента Украины не повлияют на позицию России относительно транзита газа через Украину. По его мнению, трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и РФ о договоре о транзите газа через Украину, скорее всего, пройдут в начале мая, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТСН.

"Думаю, им есть о чем с нами поговорить. У них тяжелая ситуация с "Северным потоком-2 ", им надо думать о том, как транспортировать газ после 2019 года, у них точно есть интерес. Будут ли они готовы вести переговоры до окончательного объявления результатов? Думаю, что нет. Но как только будут ясны результаты выборов, они согласятся на переговоры", — считает Коболев.

Чиновник убеждает, что после выборов, если президент сменится, риторика россиян останется неизменной.

"Мой опыт такой, что риторика россиян, как правило, не меняется. У них есть свой интерес, они хотят продавить нас на свою позицию, которая нам часто невыгодна, независимо от того, кто находится в кресле президента, премьера или спикера парламента", — сказал он.

Коболев также подчеркнул, что Россия может устроить новый газовый кризис, чтобы убедить Европу в необходимости достроить "Северный поток-2 ".