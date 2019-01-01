Эксперт о дебатах: Зеленский подготовит свой сценарий

Володимир Зеленський (фото — з відкритих джерел)

Политический эксперт и журналистка издания "Новое время" Кристина Бердинских считает, что украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский знает все свои слабые и сильные стороны, а следовательно подготовит сценарий к дебатам с действующим украинским главой Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"За неделю до выборов Порошенко хотел вывести Зеленского с виртуального образа и показать избирателям, что на самом деле шоумен плохо ориентируется в политике. Поэтому Порошенко рассчитывал на то, что 14 апреля он откроет украинцам глаза на Зеленского, что ударит по его рейтингу. А 19 апреля действующий президент хотел сделать "контрольный выстрел", – сказала Бердинских.

По ее мнению, даже если Зеленский 19 апреля не появится на стадионе, а просто запишет какое-то видео, это вряд ли повлияет на результаты выборов.

"Но я думаю, что Зеленский таки придет на дебаты, поскольку он сам пригласил Порошенко на "Олимпийский". Ему сейчас нужно сдержать слово. И сам Порошенко возможность провести дебаты с соперником не потеряет, даже если он будет выступать в эфире Общественного в 20:30. Потому что действующий президент очень хочет встретиться в словесном батле с Зеленским",– ответила журналистка.

Эксперт считает, что Порошенко уже работает на парламентские выборы и на то, чтобы запомниться избирателям таким сильным политиком, которого они не хотят терять.

"А Зеленский, я считаю, готовит свой сценарий до этих дебатов на "Олимпийском", потому что он понимает, что соревноваться на равных с Порошенко ему будет сложно. То есть например, если дойдет до конкретики – каким образом решать тот или иной вопрос – Зеленский может растеряться. Потому что у него нет этих политических знаний и рядом не будет его советников. Но он может продумать сценарий так, чтобы не вдаваться в эту подробную конкретику, а больше анализировать ошибки Порошенко, в частности вспоминать его коррупционные скандалы и окружение действующего президента", — пояснила Бердянских.

Как сообщал ONLINE.UA, в штабе Зеленского признались, сколько будут стоить дебаты на НСК "Олимпийский".