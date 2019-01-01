Штабы Зеленского и Порошенко планируют подвозить людей на дебаты

НСК "Олімпійський"

Избирательные штабы Владимира Зеленского и Петра Порошенко активно готовятся к пятничным дебатов на НСК «Олимпийский». По информации, которая размещена на официальных Facebook-страницах обоих кандидатов на президенську должность, каждый штаб начал распространять входные билеты на стадион среди своих сторонников. Кроме этого, в Киев будут свозить организованные группы граждан из разных регионов, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».

Возможность получить бесплатные билеты на стадион НСК «Олимпийский» была анонсирована сегодня в видео, размещенном на странице команды Владимира Зеленского. Аналогичное заявление появилось и в Facebook советника президента Украины Юрия Бирюкова.

Штаб Зеленского планирует выделять на одно лицо два бесплатных билета. В свою очередь, команда Порошенко обещает организовать автопробег из областных центров в Киев. Вчера в социальных сетях также появилась информация, что представители обоих кандидатов в регионах будут подвозить своих сторонников в столицу автобусами.

Чтобы получить входной билет от штаба действующего президента, нужно заполнить онлайн-анкету, ссылка на которую размещена на странице Юрия Бирюкова. Билеты можно найти и на сайте debaty2019.org.ua, который не имеет контактных данных, но, судя по цветам своего оформления, может быть связан со штабом Владимира Зеленского.

Представители обоих кандидатов уже согласовали время и формат проведения предвыборных дебатов. Об этом сообщил спикер кампании Порошенко Олег Медведев в ходе своего вчерашнего брифинга. Дебаты между двумя претендентами на президентский пост начнутся в пятницу в 19:00. Вход на стадион будет открыт с 16:30, с доступом при наличии билета.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, в соцсетях появился флешмоб с хэштегом #Єпитання накануне дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Благодаря ему все желающие смогут задать вопросы обоим кандидатам.