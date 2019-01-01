Кремль шокировал циничной реакцией на обращение Украины в суд ООН

Власти РФ жестко раскритиковали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных в Керченском проливе моряков ВМС. В Кремле заявили, что не будут признавать права суда, который якобы "не обладает юрисдикцией" для рассмотрения инцидента на Азове, передает ONLINE.UA со ссылкой на МИД РФ.

Как известно, президент Петр Порошенко 16 апреля сообщил, что Украина обратится в Международный трибунал по морскому праву с требованием применить меры к России и освободить военнопленных моряков, которые были незаконно обстреляны и захвачены в районе Керченского пролива.

В Кремле говорят, что трибунал ООН не может рассматривать конфликт на Азове, потому что якобы не имеет соответствующих полномочий.

"Не видим в запрошенных Украиной временных мероприятиях элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписаний. Процессуальные права украинских моряков неукоснительно соблюдаются, они пользуются услугами адвокатов, получают медицинскую помощь", – заявили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве говорят, что "керченский конфликт" необходимо решить с помощью российско-украинских консультаций. В частности, Россия призвала Украину вместо обращения в суд пойти на прямые консультации с Москвой.

Как сообщал ONLINE.UA, адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что российская власть может планировать использовать военнопленных украинских моряков для вмешательства в выборы в Верховную Раду. Эти выборы состоятся через несколько месяцев после президентских – 27 октября.