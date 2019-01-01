СМИ: Путин планирует подписать еще один скандальный указ по ОРДЛО

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин намерен подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщили источники в госструктурах РФ российскому изданию "Коммерсант", передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, этот вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен только соответствующий указ президента России. Источники утверждают, что сразу же после выборов в Украине Путин подпишет соответствующий указ.

"Если только не возникнет какая-то политическая целесообразность посмотреть, как новый украинский президент, если он там появится, что-либо сделает или не сделает в плане урегулирования ситуации на востоке Украины", — рассказал руководитель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

По словам источника другого российского СМИ "РБК", ожидается, что жители "ДНР" и "ЛНР" смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Кроме того, отмечается, что основными условиями изменения гражданства будут наличие паспортов "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины.