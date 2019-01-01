Кабмин пригрозил отставкой главе "Нафтогаза": что случилось

Андрій Коболєв (фото — rada5.com)

Глава Кабмина Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании снизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения. С данным заявлением он выступил 17 апреля, передает ONLINE.UA.

"Или НАК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену ниже 8,55 грн/ кубометр с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку руководителя" Нафтогаза "и буду просить правительство поддержать мою позицию", — сказал Гройсман.

Стоит отметить, что ранее глава Кабмина на заседании правительства сообщил, что Кабинет министров разрешил НАК "Нафтогаз Украины" установить цену на газ для населения ниже чем 8,55 гривен за кубометр.

"У нас есть решение, которое касается цен на газ. Как вы помните, "Нафтогаз" заявил, что они могут дешевле продавать газ, чем 8,55 грн за куб. Я это полностью поддерживаю. Чем дешевле они будут его продавать, тем лучше. Как раз настало время прикинуть цену... Обязываю НАК с 1 апреля начать реализовывать газ дешевле — согласно письму, которое они сами написали правительству", — заявил Гройсман.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что необходимо отменить монополию компаний-поставщиков газа для населения. Это не означает, что их нужно ликвидировать с рынка газа, можно прекратить обязательства "Нафтогаза" продавать им газ, и дать возможность этим компаниям самим покупать газ на открытом рынке без посредника.