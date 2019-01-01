Сколько украинцев считают, что дебаты неважны, - опрос

Передвиборчі дебати

Более половины граждан Украины считает, что предвыборные дебаты не являются определяющими при выборе кандидата на пост президента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Радио Свобода».

Согласно результатам последнего социологического исследования КМИС (Киевского международного института социологии), 51,3% украинцев склоняются к тому, что дебаты не смогут повлиять на их выбор. Еще 14,9% респондентов заявили, что дебаты все же повлияют на то, за какого кандидата они отдадут свой голос.

Другие 25,3% колеблются. Они утверждают, что проведение дебатов для них важное событие, но при выборе кандидата во втором туре они будут учитывать также и другие факторы. Остальные 8,4% респондентов заявили, что они не знают за кого голосовать или отказались отвечать.

В ходе другого опроса в КМИС выяснили, что 41,9% граждан считает, что дебаты обязательно должны состояться перед вторым туром президентских выборов. 26,7% хотели бы их увидеть, но не уверены, что они обязательны.

Лишь четверть украинцев (24,7%) ответили, что дебаты для них не нужны. Еще 6,6% отказались отвечать или не имеют четкой позиции по этому вопросу.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, штабы Зеленского и Порошенко планируют подвозить людей на дебаты, которые состоятся в эту пятницу на стадионе НСК «Олимпийский».