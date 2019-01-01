В Польше придумали, как существенно уменьшить зависимость от РФ

В Польше придумали, как существенно уменьшить зависимость от РФ

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Фото: pixabay.com

Сейчас почти половина сырой нефти, импортируемой в Польше компанией PKN Orlen, поступает не из России вследствие диверсификации поставок сырья, передает ONLINE.UA со ссылкой на Польское радио.

Указано, что на данный момент уже заключены новые контракты на поставки саудовской нефти на нефтеперерабатывающие заводы PKN Orlen, а также покупка тяжелого мазута, произведенного Orlen Lietuva, саудовским партнером.

"Торговые отношения с саудовским концерном PKN Orlen установил в 2016 году путем подписания первого контракта на поставку сырой нефти по долгосрочному контракту. В апреле 2018 года в рамках политики диверсификации поставок, компании подписали дополнение к соглашению, согласно которому объем поставок саудовской нефти увеличился до 300 тысяч тонн сырья в месяц", — сказано в сообщении.

Сейчас треть сырой нефти, перерабатываемой на всех НПЗ компании в Польше, Литве и Чехии поступает не из России. В то же время почти 50 процентов сырой нефти, импортируемой в Польше, поставляется не из России.

Отмечается, что сырая нефть из Норвегии, Анголы, Нигерии и Саудовской Аравии импортируется на нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen в Плоцке.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что план по строительству газопровода "Северный поток-2", который Россия прокладывает в Германию через Балтийское море в обход Украины, угрожает всей Восточной Европе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Польша, РФ, нефть, поставки, экономическая зависимость
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