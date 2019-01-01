Пусть не расслабляются: Британия подготовила замену санкциям ЕС против РФ

Пусть не расслабляются: Британия подготовила замену санкциям ЕС против РФ

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Фото — flickr.com

Правительство Великобритании подготовило регламент относительно санкций против России, который вступит в силу после того, как страна выйдет из состава Европейского союза, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сатй британского правительства.

"Документ должен обеспечить, чтобы определенные санкции, касающиеся России, которые в настоящее время действуют в Британии в соответствии с законодательством ЕС и соответствующих нормативных актов Британии, будут продолжать эффективно действовать после того, как Британия покинет ЕС", — говорится в сообщении.

Власти Великобритании уверяют, что режим санкций направлен на побуждение Кремля прекратить действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Когда эти правила вступят в силу, они с тем же существенным эффектом заменят соответствующее действующее законодательство ЕС и соответствующие нормативные документы Великобритании", — отметили в правительстве.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее официальный Лондон заявил, что не будет компенсировать бюджету Совета Европы взносы России, которая прекратила выплаты из-за наложенных санкций. Об этом сообщил посол Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Источник: ONLINE.UA Теги: Британия, ЕС, санкции, РФ
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