Непобедимый российский боксер требует бой против Ломаченко

Непобедимый российский боксер Роман Андреев требует от украинского чемпиона Василия Ломаченко провести немедленный бой. Об этом сообщил промоутер россиянина Владимир Хрюнов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Р-Спорт".

Отмечается, что год назад WBO постановила, что действующий на тот момент чемпион организации в весе до 61,2 кг мексиканский ветеран Раймундо Бельтран обязан дать бой обязательному претенденту Андрееву. Стороны практически договорились о бое, но потом неожиданно россиянин взял самоотвод.

Теперь же сторона Андреева требует бой у Ломаченко.

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Довольно Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия... Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", — сказал Хрюнов.