Непобедимый российский боксер требует бой против Ломаченко

Непобедимый российский боксер требует бой против Ломаченко

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Василь Ломаченко (фото — instagram.com)

Непобедимый российский боксер Роман Андреев требует от украинского чемпиона Василия Ломаченко провести немедленный бой. Об этом сообщил промоутер россиянина Владимир Хрюнов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Р-Спорт".

Отмечается, что год назад WBO постановила, что действующий на тот момент чемпион организации в весе до 61,2 кг мексиканский ветеран Раймундо Бельтран обязан дать бой обязательному претенденту Андрееву. Стороны практически договорились о бое, но потом неожиданно россиянин взял самоотвод.

Теперь же сторона Андреева требует бой у Ломаченко.

"Сейчас занимаюсь тем, что настаиваю на праве Романа Андреева встретиться с Василием Ломаченко. Довольно Василию заниматься фантазией – Майки Гарсия... Роман Андреев с прошлого лета – обязательный претендент по версии WBO. Василий, вот ты или оставь этот пояс, чтобы мы его с кем-то другим разыграли, или немедленно встреться с Романом. Сейчас идет напряженная полемика с WBO и командой Василия Ломаченко", — сказал Хрюнов.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (12-0, 10 КО) Теофимо Лопес-старший сообщил, что бой его сына против Василия Ломаченко (12-1,9 КО) должен состояться в конце 2019-гоабо в начале 2020 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Василий Ломаченко, Роман Андреев, бокс, бой, РФ
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