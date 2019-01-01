Порошенко утверждает, что его рейтинг вырос до 40% - комментарий социолога

Порошенко утверждает, что его рейтинг вырос до 40% - комментарий социолога

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушицкий утверждает, что рейтинг с почти 40% поддержкой действующего президента Петра Порошенко, который он сам обнародовал накануне, базируется на телефонном опросе, который нельзя считать точным, передает ONLINE.UA со ссылкой на Общественное.

"Это результаты телефонного опроса. Мы не планировали публиковать это исследование, но поскольку документ уже обнародован, то мы готовим точнее объяснения", — сказал Грушицкий.

Он подчеркнул, что цифры из телефонного опроса являются менее точными, чем исследования путем интервью, за которым между Порошенко и Зеленским разрыв в 47% голосов.

"Как показали предварительные опросы до первого тура выборов, телефонные опросы являются неточными. Поскольку телефоны имеют более состоятельные люди, которые будут голосовать за Порошенко. Минимальная погрешность телефонного опроса составляет 5-6%", — пояснил Грушицкий различия в цифрах телефонного исследования КМИСа и рейтингов, полученных путем опроса.

По его словам, самым важным выводом из результатов телефонного опроса является лишь "тенденция к росту рейтинга Порошенко".

Как сообщал ONLINE.UA, 12 апреля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая на выборах президента в 2019 году заняла третье место, записала обращение к кандидатам на пост главы государства Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко после телефонных дебатов" между ними накануне.

Источник: Громадське Теги: Петр Порошенко, рейтинг, опрос, социология
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