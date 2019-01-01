Как бороться со стрессом - совет от Маши Ефросининой

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что ее часто спрашивают, как она борется со стрессом, поэтому она решила рассказать свой метод борьбы. Яркую фотографию, под которой красавица написала свои секретные признания по борьбе со стрессом, телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram, передает ONLINE.UA.

Звезда призналась, что за последние два года вопрос "Маша, как вы восстанавливаетесь и боретесь со стрессом?" прозвучал в ее адрес тысячи раз, поэтому она решила всем одновременно ответить в социальной сети.

"Мой ответ всегда один – когда я дома! Дома я, как каждая из вас, хозяйка своего времени: могу валяться с книжкой, могу танцевать с Сашей, могу работать, делать гимнастику, пить чай с Наной , убираться, готовить, пить с Тимуром вино, принимать гостей", — пишет телеведущая.

Красавица отметила, что обожает посвящать себе утро. Уже после того, как всех членов семьи накормила, Сашу отправила в садик, Нану в школу, а мужа Тимура на работу, она любит медитировать и читать новости в тишине за чашечкой кофе. Также ведущая призналась, что с того времени, как она научилась так проводить время, она полюбила себя такой, как есть, без макияжа и прически.