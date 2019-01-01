Стало известно, о чем сейчас спорят штабы Порошенко и Зеленского

Володимир Зеленський та Петро Порошенко (фото — колаж)

Спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что сейчас команда действующего главы государства предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в разных секторах стадиона в целях безопасности, передает ONLINE.UA.

"Нам кажется, что часа мало, потому что вопросов у кандидатов друг к другу накопилось, наверное, много. Поэтому возможно, стоило бы немного расширить промежуток времени с 60 до хотя бы 90 минут... Мы надеемся, что наш оппонент сможет выдержать такой интеллектуальный марафон, и "держать удар", ведь времени подготовиться к дебатам было более чем достаточно", – добавил он.

Также спикер отметил, что другая позиция штаба Порошенко касается сцены.

"По нашему убеждению, сцены вообще не должно быть. Сцена – это позиция нашего оппонента. Но сцена ассоциируется с концертом, а с нашей точки зрения, дебаты – это не концерт и не шоу. Речь идет о серьезных вещах, об угрозах, которые нависли над страной", – объясняет представитель штаба.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, более 50% граждан Украины считают, что предвыборные дебаты не являются определяющими при выборе кандидата на пост президента.