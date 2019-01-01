Порошенко наконец ответил на главное требование украинцев к будущему президенту

Порошенко наконец ответил на главное требование украинцев к будущему президенту

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что был бы рад снизить тарифы, но это не в компетенции главы государства. Именно так он прокомментировал главное требование избирателей к будущему лидеру Украины, передает ONLINE.UA.

"Я отвечу совершенно четко: я вместе с украинским народом требую снижения тарифов – тем более, что от президента это никак не зависит. Ну, если народ хочет – надо это делать. А теперь серьезный ответ. Сейчас для этого рынок – не президент, не премьер, не НАК "Нафтогаз", а рынок – создал необходимые условия, так и спотовые контракты, и контракты на хабах в Европе позволяют нам точно не повышать в мае тарифы", – добавил он.

Действующий украинский глава напомнил: "Нас пугали тем, что в мае тариф будет 10, 11, 12 – увидите! Вот увидите, не будет. А они лгали".

"На сегодня правительство готово, но я не хочу забирать ни хлеб, ни работу правительства. Они сами должны сообщать и приятные вещи. Хотя мне накануне выборов сказать бы: это я сделал... Это не так", – отметил Порошенко.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушицкий утверждает, что рейтинг с почти 40% поддержкой действующего президента Петра Порошенко, который он сам обнародовал накануне, базируется на телефонном опросе, который нельзя считать точным.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, Президентские выборы 2019, тарифы, требования
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