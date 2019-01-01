НБУ сообщил украинцам хорошие новости

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В Национальном банке Украины заявили, что в I квартале 2019 года предприниматели Украины улучшили свои прогнозы относительно темпов роста экономики в течение следующих 12 месяцев, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Украинские компании в I квартале 2019 года улучшили свои прогнозы как в отношении темпов роста экономики, так и по развитию собственного бизнеса в течение следующих 12 месяцев. Предприятия ожидают замедления инфляции и умеренное ослабление курса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом квартале ожидания бизнеса относительно деловой активности улучшились. Бизнесмены рассчитывают на улучшение финансово-экономического состояния своих предприятий, в т. ч. за счет роста производства и продажи продукции, в частности на экспорт. При этом оживление деловой активности ожидает бизнес всех видов экономической деятельности.

"В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников. При этом большинство компаний — 74,1% — считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев вырастут", — сообщает НБУ.