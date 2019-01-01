Политолог удивил прогнозом относительно дебатов на НСК "Олимпийский"

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Глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний прогнозирует, что дебаты между кандидатами в перзиденти Владимиром Зеленским и Петром Порошенко никоим образом не повлияют результаты выборов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, теперь симпатии украинцев стабилизировались. Сомнительно, что прозвучат содержательные ответы от обоих кандидатов.

"Фактически три четверти украинских граждан хотят смены власти. Поэтому 21 апреля будет голосование не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Большинство украинцев не устраивает и Порошенко персонально, и стиль правления, который он символизирует", — говорит Олесь Доний.

Стоит отметить, 17 апреля спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что сейчас команда действующего главы государства предлагает увеличить время для дебатов и разместить сторонников двух кандидатов в президенты в разных секторах стадиона в целях безопасности.

Кроме того, 16 апреля в избирательном штабе кандидата в президенты Петра Порошенко признались, что результаты социологических опросов накануне второго тура выборов их не радуют, однако внутренние исследования команды Порошенко показывают сокращение разрыва между кандидатами.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что песня "Ти ж мене підманула", которую Петр Порошенко спел со сцены под НСК "Олимпийский", адресована не Владимиру Зеленскому, а Украине, которая отказалась поддержать его на выборах.