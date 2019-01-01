"Ничего не знаю": Путин лично опроверг резонансное заявление Порошенко

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в его графике нет нормандской встречи в июне 2019 года, о которой ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мне об этом ничего не известно, с нами это никто не обсуждал. В моем рабочем графике этого нет", — сказал Путин журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Порошенко о планах встречи лидеров нормандской четверки в июне.

Как известно, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также ранее говорил, что в графике президента РФ пока нет встречи в "нормандском формате" в июне этого года.

Как известно, 16 апреля действующий украинский глава и кандидат на эту должность Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введение голубых касок ООН.