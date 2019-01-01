Вывод войск РФ из Донбасса и нормандская встреча: что говорят у Меркель

Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Официальный Берлин пока не знает, когда и где может состояться новая встреча на высшем уровне в "нормандском" формате. С данным заявлением выступил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"Я сейчас не могу дать четкого ответа. Я не могу сегодня анонсировать никаких сроков", — сказал Зайберт. Представитель канцлера напомнил, что Ангела Меркель всегда и постоянно говорила, что "нормандский" формат был и является "подходящим форматом для обсуждения состояния выполнения минских договоренностей.

Как известно, 16 апреля президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко заявил, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит "нормандского" формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины и примет решение о введение голубых касок ООН.

17 апреля глава Кремля Владимир Путин заявил, что в его графике нет нормандской встречи в июне текущего года.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко во время разговора со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком заявил, что Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.