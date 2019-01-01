Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно

Facebook удивит пользователей кардинальными изменениями: что известно

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Фото — flickr.com

Администрация соцсети Facebook планирует редизайн своего мобильного приложения. По предварительным данным, разработчики хотят объединить новостную ленту и "истории". Сейчас известно, что Facebook тестирует интерфейс с горизонтальной лентой новостей, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Verge.

"Сейчас Facebook Stories и лента новостей размещены рядом, но разные интерфейсы в основном приложении Facebook. Вы можете прокрутить вниз, чтобы увидеть ленту новостей, или коснуться одной из карточек в верхней части программы, чтобы начать прокручивать истории. При этом в обновленном интерфейсе Stories и News Feed отражаются как часть одного интерфейса", — сказано в сообщении.

Администрация соцсети уже подтвердила, что тестирует прототип нового интерфейса. Однако, разработка пока находится в режиме внутреннего тестирования. Продукт еще не готов для тестирования пользователями, ведь инженеры еще предстоит провести ряд дополнительных исследований. Поэтому очевидно, что в ближайшее время обновления не будет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известная американская компания Facebook решила не пасти задних в индустрии технологий и объявила о запуске собственного приложения для игр, ведь каждый месяц больше 700 миллионов пользователей социальной сети смотрят игровые видео, играют в игры или по-другому взаимодействуют с игровым контентом.

Источник: ONLINE.UA Теги: Facebook, соцсеть, редизайн, приложение
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