Украина возглавила еще один мировой антирейтинг

В ЮНИСЕФ заявили, что количество людей, которые заболели корью в Украине является крупнейшим в мире в 2018 году и за последние 12 месяцев. По последним данным, наибольший прирост случаев кори в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдался в Украине, Филиппинах и Бразилии, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что всего в Украине в прошлом году было зарегистрировано почти 40 тысяч случаев инфицирования, а это, к сожалению, больше чем у второго и третьего мест вместе взятых. В Филиппинах зарегистрировали 15 599 случаев в 2018 году, а в Бразилии – 10 262 случаи.

"Почти во всех этих случаях заболевания корью можно предотвратить. Корь – это болезнь, но очень часто реальной инфекцией является дезинформация, недоверие и халатность. Мы должны делать больше для точного информирования каждого из родителей, чтобы помочь безопасно вакцинировать каждого ребенка", – говорит исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

98 стран мира сообщили о том, что в 2018 году количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем в 2017 году. В Украине было 35120 случаев кори при пяти тысячах случаев в предыдущем году. С начала вспышки умерло 30 человек. В ВОЗ говорят, что в Украине было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболеваемости корью за последние 12 месяцев – более 72 тысяч случаев.

Как ранее сообщал ONLINE.UA, в харьковском студенческом общежитии зафиксировано несколько случаев заболевания корью.