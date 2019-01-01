Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела совершить самоубийство

Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела совершить самоубийство

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Фото — flickr.com

Всемирно известная британская актриса Софи Тернер, которая снялась во всех сезонах безумно популярного сериала "Игра престолов" в роли Сансы Старк, стала жертвой критики собственных же фанатов — после этого девушка впервые серьезно задумалась о самоубийстве, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mail.

23-летняя девушка призналась, что в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела совершить самоубийство (1)

"Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема",– рассказала звезда фэнтезийного сериала.

Кроме того, Софи отметила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас.

"Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя", — добавила красавица.

Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела совершить самоубийство (2)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что актер Питер Динклэйдж намекнул на то, как может закончиться сериал "Игра престолов". Он шокировал фанатов случайным заявлением о том, что для Тириона Ланнистера отличным финалом саги станет смерть.

Источник: ONLINE.UA Теги: Софі Тернер, Игра престолов, актеры, самоубийство
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