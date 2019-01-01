Звезда "Игры престолов" призналась, что хотела совершить самоубийство

Всемирно известная британская актриса Софи Тернер, которая снялась во всех сезонах безумно популярного сериала "Игра престолов" в роли Сансы Старк, стала жертвой критики собственных же фанатов — после этого девушка впервые серьезно задумалась о самоубийстве, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Daily Mail.

23-летняя девушка призналась, что в 17 лет у нее началась глубокая депрессия и с годами она только усложнялась. Социальные сети стали "катализатором" ее депрессии, поскольку люди критиковали все – от ее веса и кожи до актерской игры.

"Самая большая проблема для меня – просто встать с кровати, выйти из дома и научиться любить себя. Я думаю, что это самая большая проблема",– рассказала звезда фэнтезийного сериала.

Кроме того, Софи отметила, что справиться с проблемами ей помогает жених Джо Джонас.

"Когда кто-то говорит вам, что любит вас каждый день, это заставляет вас любить себя", — добавила красавица.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что актер Питер Динклэйдж намекнул на то, как может закончиться сериал "Игра престолов". Он шокировал фанатов случайным заявлением о том, что для Тириона Ланнистера отличным финалом саги станет смерть.