Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позициям врага - есть погибшие и раненые

Ситуация на Донбассе обострились. За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих ОС нет. От начала текущих суток оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Светлодарска, 1 военный получил ранения.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все нарушения режима прекращения огня боевики осуществили в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", — скзано в сообщении.
Из вооружения боевых машин пехоты
Из автоматических станковых гранатометов — возле населенных пунктов Лебединское и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе села Новоселовка Вторая.
По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще пять — ранены.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.