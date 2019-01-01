Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позициям врага - есть погибшие и раненые

Бойцы ВСУ нанесли мощный удар по позициям врага - есть погибшие и раненые

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Фото з відкритих джерел

Ситуация на Донбассе обострились. За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение — минометы калибра 82 мм. Потерь среди военнослужащих ОС нет. От начала текущих суток оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Светлодарска, 1 военный получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все нарушения режима прекращения огня боевики осуществили в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", — скзано в сообщении.

Оккупанты открывали огонь по позициям украинских войск: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — возле села Николаевка; из минометов калибра 82 мм — в районе села Водяное.

Из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — дважды вблизи населенного пункта Пески; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 — в районе села Павлополь.

Из автоматических станковых гранатометов — возле населенных пунктов Лебединское и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — в районе села Новоселовка Вторая.

По данным разведки, 17 апреля двух оккупантов было уничтожено, еще пять — ранены.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что бойцы ВСУ точным ударом уничтожили позицию врага на Донбассе.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, обстрелы, боевики, ВСУ
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