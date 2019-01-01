Путин уволил куратора ОРДЛО

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничестуа Олега Говоруна.Об этом говорится в опубликованном указе, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в этом же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.

2 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по приграничному сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, и самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией.Такое решение у Путина объяснили "совершенствованием деятельности администрации президента". Однако российские СМИ заявляли, что причиной стало урезание финансирования.10 октября 2018 года стало известно, что Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников из-за неэффективности работы.

17 апреля ставло известно, что глава Кремля Владимир Путин намерен подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщили источники в госструктурах РФ.