Путин уволил куратора ОРДЛО

Путин уволил куратора ОРДЛО

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу управления президента РФ по приграничному сотрудничестуа Олега Говоруна.Об этом говорится в опубликованном указе, передает ONLINE.UA.

Стоит отметить, что в этом же документе Путин назначил на эту должность Алексея Филатова.По информации российского РБК, в прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал куратором ОРДЛО.

2 октября 2018 года Владимир Путин подписал указ о преобразовании управления по приграничному сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, и самопровозглашенными Абхазией и Южной Осетией.Такое решение у Путина объяснили "совершенствованием деятельности администрации президента". Однако российские СМИ заявляли, что причиной стало урезание финансирования.10 октября 2018 года стало известно, что Кремлевское управление по сотрудничеству с СНГ покинут до половины сотрудников из-за неэффективности работы.
17 апреля ставло известно, что глава Кремля Владимир Путин намерен подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.Об этом сообщили источники в госструктурах РФ.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава и кандидат на эту должность Петр Порошенко утверждает, что в мае или июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, который решит вопрос вывода российских войск из Украины.
Источник: ONLINE.UA Теги: Володимир Путин, ОРДЛО, куратор, увольнение
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