Коломойский признался, что будет делать, если Зеленский станет президентом

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что планирует вернуться в Украину, если следующим президентом станет шоумен Владимир Зеленский, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Схемы".

На вопрос, вернется ли он, если шоумен будет избран президентом, Коломойский ответил:

"Ну конечно. Я так собирался и раньше вернуться, но сейчас там всякие случаи... Чтобы не было предвыборных каких-то... У меня были планы вернуться в Украину между первым и вторым туром, еще до первого тура. Но в связи с тем, что такая острая политическая борьба, и чтобы не вносить сумятицу, переполох, поэтому я решил здесь спокойно отсидеться и не нервировать никого в Украине", – рассказал олигарх.

Отмечается, что с сентября 2018 года Коломойский живет в Израиле. По его словам, он переехал из Швейцарии в другую страну "по семейным обстоятельствам".

"Нахожусь сейчас здесь в ожидании того, что мне скажут мои адвокаты в связи с последними данными, которые появились в прессе", — добавил он, имея в виду вероятное расследование ФБР, о котором ранее сообщили СМИ, а в самом Федеральном Бюро "не подтвердили и не опровергли" его.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Петр Порошенко прокомментировал вероятное возвращение национализированного Приватбанка бывшему владельцу Игорю Коломойскому.