"НАТО - не зверюга": Зеленский рассказал, какое видео будет ежедневно записывать для украинцев

"НАТО - не зверюга": Зеленский рассказал, какое видео будет ежедневно записывать для украинцев

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Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке евроатлантического курса Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

"Вы же понимаете – мы выбрали направление в Европу, однозначно, мы хотим быть не совком, мы хотим быть европейским государством, да, да, да. НАТО – класс, безопасность, уровень армии, все понятно. Но я хочу объединить страну", — сказал Зеленский.

Украинский шоумен также уверяет, что каждый день будет записывать специальный ролик, чтобы убедить жителей Востока.

"Я буду каждый день записывать видео для восточных регионов Украины и говорить им: посмотрите, НАТО – не зверюга, и не проглотит вас. Смотрите, что это. Пусть люди думают, пусть начнут читать об этом, пусть начнут изучать", — добавил кандидат в президенты.

 

Зеленский также заявил, что будет проводить в Украине референдум по вопросу вступления в НАТО, "когда люди будут готовы".

"Если вы поговорите с европейцами, не буду называть их, чтобы не бросить тень, они вступали в НАТО точно в тот момент, когда знали, что очень высокий процент, в некоторых странах 80% было, за НАТО", — подытожил Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского уже заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Источник: РБК-Україна Теги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский, видео, Донбасс
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