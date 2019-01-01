Может ли "Нафтогаз" снизить цену на газ - ответ Кабмина

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Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"НАК "Нафтогаз Украины", согласно постановлению КМУ №293, обязана с мая снизить цены на газ для населения", — говорится в сообщении.

Юристы ведомства уверяют, что для того, чтобы продавать газ населению дешевле, режим ПСО отменять не обязательно.

"Статья 11 Закона Украины "О рынке природного газа" не ограничивает полномочий правительства по количеству актов, которые должны быть приняты относительно возложения специальных обязанностей на субъекты рынка", — сообщает Минэнергоугля.

Министерство обращает внимание "Нафтогаза" на то, что согласно статье 17 Конституции, все постановления и распоряжения, которые издает Кабинет министров, являются обязательными к исполнению. Минэнергоугля напоминает, что Кабмин 3 апреля принял постановление № 293, которая позволяет "Нафтогазу" снизить цены на газ для населения.

"Согласно с правительственным решением, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, "Нафтогаз" обязан продавать газ для населения по цене, которая определяется как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям по предоплате", — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что цена для промышленности растет, "Нафтогаз" должен продавать газ для населения по цене, определенной постановлением КМУ №867.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава Кабмина Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании снизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.