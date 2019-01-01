Советница Трампа тайно приехала в Москву: что известно

Фіона Хілл (фото — flickr.com)

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советницей Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета национальной безопасности США Фионой Хилл, передает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Стоит отметить, что публично об этом визите ни американская, ни российская власть не сообщали. В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ.

Как известно, это не первый визит Фионы Хилл в Москву в качестве советницы президента США, однако общественности о ее поездке не сообщалось – якобы, по настоянию американской стороны.

"До прихода в администрацию президента США Фиона Хилл была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Будучи автором биографической книги "Путин: оперативник в Кремле", она неоднократно жестко высказывалась о власти РФ. Весной 2018 года во время одной из встреч Фиона Хилл сказала послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что в отношениях Москвы и Вашингтона "все, вероятно, станет гораздо хуже, прежде чем оно сможет стать лучше", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером.