Советница Трампа тайно приехала в Москву: что известно

Советница Трампа тайно приехала в Москву: что известно

  |  Политика   |   Читати українською
Фіона Хілл (фото — flickr.com)

В Москву приехала делегация Белого дома во главе с советницей Дональда Трампа, директором по вопросам России и Евразии Совета национальной безопасности США Фионой Хилл, передает ONLINE.UA со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Стоит отметить, что публично об этом визите ни американская, ни российская власть не сообщали. В ходе визита Фиона Хилл встретилась с представителями Совета безопасности и МИД РФ.

Как известно, это не первый визит Фионы Хилл в Москву в качестве советницы президента США, однако общественности о ее поездке не сообщалось – якобы, по настоянию американской стороны.

"До прихода в администрацию президента США Фиона Хилл была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Будучи автором биографической книги "Путин: оперативник в Кремле", она неоднократно жестко высказывалась о власти РФ. Весной 2018 года во время одной из встреч Фиона Хилл сказала послу РФ в Вашингтоне Анатолию Антонову, что в отношениях Москвы и Вашингтона "все, вероятно, станет гораздо хуже, прежде чем оно сможет стать лучше", — сказано в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Фіона Хілл, Москва, РФ, визит
Новости других СМИ
Курс валют на сегодня 18 апреля - доллар дешевеет, евро подешевел
Курс валют на сегодня 18 апреля - доллар дешеве...
Может ли "Нафтогаз" снизить цену на газ - ответ Кабмина
Может ли "Нафтогаз" снизить цену на г...
Коломойский признался, что будет делать, если Зеленский станет президентом
Коломойский признался, что будет делать, если З...
Путин уволил куратора ОРДЛО
Путин уволил куратора ОРДЛО
Вывод войск РФ из Донбасса и нормандская встреча: что говорят у Меркель
Вывод войск РФ из Донбасса и нормандская встреч...
Политолог удивил прогнозом относительно дебатов на НСК "Олимпийский"
Политолог удивил прогнозом относительно дебатов...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи