"Им понадобится всего лишь час": в Генштабе рассказали о возможностях войск РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что особенность российско-украинской войны заключается в том, что в течение всего лишь часа она может превратиться в полномасштабный конфликт с привлечением сухопутных, морских и авиационных сил, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Факты".

По его словам, этому способствует дислокация войск РФ, которые расположены вдоль украино-российской границы, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси. То есть российская армия без особой подготовки может начать активные военные действия.

"По нашим расчетам и по расчетам НАТО, подразделения российской армии на 70% готовы к ведению боев. Если в Украине возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать... Интересы Российской Федерации намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. Россия пытается восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина", — объясняет Муженко.

Он подчеркнул, что России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности.

"У нас есть предприятия, которые поставляли узлы, агрегаты, системы вооружения для советской, а затем и российской армии. России их сейчас не хватает, с этим и связано некоторое торможение программ перевооружения их Вооруженных Сил. Речь идет про ракетные системы, силовые установки, двигатели кораблей и вертолетов соответствующих классов, которые производятся у нас. Так что у них есть ряд серьезных мотиваций для действий наступательного агрессивного характера", – говорит Муженко.

Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.