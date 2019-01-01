Отсутствие рынка земли помогает рейдерам и коррупционерам, - Геннадий Лапицкий

Отсутствие рынка земли помогает рейдерам и коррупционерам, - Геннадий Лапицкий

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Геннадій Лапіцький

На встрече с представителями украинского бизнеса президент Петр Порошенко сказал, что мораторий на продажу земли выгоден для коррупционеров. В свою очередь представитель агробизнеса, фермер Геннадий Лапицкий заявляет, что пока будет длиться мораторий, кроме коррупции в агросекторе будет процветать рейдерство и земельный бандитизм. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ГолосUA.

«Кроме открытия рынка земли еще нужно навести порядок в земельном кадастре. Он до сих пор наполнен частично недостоверными данными, частично ложными, а часть данных о землю вообще отсутствует. Поэтому, в первую очередь, должна быть проведена комплексная инвентаризация земли. Это сразу снимет большинство вопросов рейдерства и незаконного возделывания земли. Также требуется обновление судебной системы. Сегодня обратиться в суд – это потратить кучу денег. И при этом нет гарантии на справедливость. Поэтому фермеры часто вынуждены уступить натиску земельных бандитов и отказываться от поиска справедливости. Из-за того, что цена правды слишком высока и нет справедливости. Где и когда у нас судили хотя бы одного рейдера? Если не работает закон, то значит это кому-то выгодно. В стране нет наказания и ответственности», — заявляет Геннадий Лапицкий.

Геннадий Лапицкий говорит, что сегодня возбуждено уголовное дело для фермера — это только начало многолетних процессов. Система не имеет четких определений и правил, что дает широкое поле для маневров для коррупционных схем и рейдерских захватов земли.

Геннадий Лапицкий, фермер, в обработке которого паи людей в шести селах Володарского района. Хозяйничает на своей земле, где родился и ныне живет. Построил элеватор, который работает на альтернативной энергетике. Создал ООО «Сельхозтехника Нова» с современным парком сельхозтехники.

Взял в свой парк на полное бесплатное обслуживание все школьные автобусы Обладательницы. Работать начал сразу после окончания школы. Прошел путь от подсобника на стройке до заместителя директора Усть-Кутьской нефтебазы в Иркутской области. Окончил индустриальный институт. Вернулся на Украину в 1987 году. С того времени работал на различных должностях в Володарке. В 2000 году работал заместителем начальника транспортного управления Государственного Управления Делами.

Впоследствии занялся агробизнесом. Создал почти 50 рабочих мест, обновил объекты местной инфраструктуры. С женой двух детей и внучку.

Источник: ГолосUA Теги: бізнес, бизнесмен, Земля, власність
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