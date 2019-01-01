Неожиданно ушла из жизни известная голливудская актриса

Известная голливудская актриса Майя-Лесия Нейлор, которая сыграла одну из первых ролей в фильме "Облачный атлас", неожиданно для всех ушла из жизни — ей было всего лишь 16 лет, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Эту печальную новость сообщили представители компании A&J Management. По их словам, смерть Маи-Лесии Нейлор наступила в воскресенье, 7 апреля.

"С глубоким сожалением мы должны объявить, что в воскресенье, 7 апреля, умерла Майя-Лесия Нейлор. Очень грустно. Майя-Лесия была чрезвычайно талантливой и важной частью A&J, мы очень скучаем. Наша любовь и мысли со всей ее семьей и друзьями в это трудное время", – сообщили агенты.

К сожалению, пока неизвестно, что стало причиной смерти 16-летней актрисы. Майя-Лесия Нейлор внезапно потеряла сознание и больше не очнулась. Загадочную смерть расследует полиция.

Девушка только начинала свою карьеру. Всего в 16 лет Майя-Лесия Нейлор могла похвастаться значительными успехами. Она успела сыграть роль в популярном фильме "Облачный атлас", который номинировали на Золотой глобус. Кроме этого, актрису можно увидеть в фильмах "Красный код" и "Нулевой указатель".

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