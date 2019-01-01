Зеленский рассказал, кем на самом деле считает Путина

Володимир Зеленський (фото — instagram.com)

Украинский шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что считает президента РФ Владимира Путина врагом, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, на вопрос: "Для вас Владимир Путин – враг?", Зеленский ответил: "Конечно". Также шоумен отметил, что не подпишет закон об амнистии боевиков оккупированного Донбасса.

При этом кандидат в президенты отметил, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего", — сказал Зеленский.

Напомним, 12 апреля были обнародованы результаты опросов, проведенных Социологической группой "Рейтинг": за кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 71,4% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко 28,6 % опрошенных украинцев.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского советует украинскому шоумену усилить охрану после публикации в Telegram-канале причастному к президенту Петру Порошенко видео, где фура сбивает Зеленского.