Коломойский откровенно рассказал об отношениях с Зеленским

Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал об отношениях, которые связывают его с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. По его словам, они начали теснее общаться с шоуменом в 2012 году, когда компания "Квартал 95" подписала каонтракт с телеканалом 1+1.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".