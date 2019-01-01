Коломойский откровенно рассказал об отношениях с Зеленским

Коломойский откровенно рассказал об отношениях с Зеленским

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Ігор Коломойський (фото — 24tv.ua)

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал об отношениях, которые связывают его с шоуменом и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. По его словам, они начали теснее общаться с шоуменом в 2012 году, когда компания "Квартал 95" подписала каонтракт с телеканалом 1+1.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"В конце 2011 – начале 2012-го мы проводили с ним (Зеленским – ред.) довольно сложные и долгие переговоры: у него заканчивался контракт с "Интером", и мы были заинтересованы, чтобы он перешел на 1+1. Он хотел проводить переговоры не только с руководством канала, а хотел, чтобы кто-то был из мажоритарных акционеров. Познакомились в деловой обстановке, во время проведения переговоров. Как-то после этого сложились какие-то человеческие такие отношения", — говорит Коломойский.

Также бизнесмен подтвердил то, что Зеленский летал к нему в Женеву.

"Были визиты вежливости, поздравления с днем рождения. Я иногда поздравлял его с днем рождения. Ну, часто в телефонном режиме приветствовал. А так присутствовал, кажется, за все время на одном дне рождении, и он у меня был на дне рождении, возможно, 1 – 2 раза", – сказал он.

Кроме того, Коломойский утверждает, что решение Зеленского пойти в политику было самостоятельным. Он также добавил: если Зеленский захочет попросить у него совета, обязательно его даст.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Коломойский заявил, что планирует вернуться в Украину, если следующим президентом станет шоумен Владимир Зеленский.

Источник: Радіо Свобода Теги: Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, 1+1, Президентские выборы 2019
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