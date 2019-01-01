Неожиданно: суд признал незаконной национализацию Приватбанка

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Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства, передает ONLINE.UA.

"Суд... признал противоправными решения ответчиков, следствием которых стала национализация ПАО "КБ "Приватбанк", и признал недействительным с момента заключения договор купли-продажи государством акций банка", — сказано в сообщении.

Судьи пришли к выводу, что процедура вывода "Приватбанка" с рынка нарушала нормы действующего законодательства.

"Основаниями для принятия такого решения были, в том числе, недоказанности ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения ПАО "КБ "Приватбанк" к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, и собственно нарушения процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне", — сообщила пресс-служба суда.

Таким образом, процедура национализации ПАО "КБ "Приватбанк" была признана судом безосновательной и такой, которая совершена с многочисленными нарушением действующего на тот момент законодательства, следствием чего стало неправомерное вмешательство государства в право акционеров Банка, в том числе истца, мирно владеть принадлежащим им имуществом, что является нарушением как требований национального законодательства, в том числе Конституции Украины, так и положений международных стандартов в этой сфере.

Как сообщал ONLINE.UA, член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк считает, что решение о национализации Приватбанка было правильным.