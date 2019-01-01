Решение суда о национализации Приватбанка - появилась первая реакция НБУ

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В НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк Украины не соглашается и готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда города Киева, которым признано противоправным и отменено решение о выводе неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбак" с рынка при участии государства", — говорится в сообщении.

Представители регулятора отмечают, что решение Окружного суда еще не вступило в законную силу.

"Мы продолжим доказывать законность действий и решений регулятора в апелляционной инстанции", — обещают там.

Кроме того, НБУ обращает внимание, что это решение "порождает правовую неопределенность", которая "подрывает финансовую стабильность". Учитывая это, НБУ собирается предложить Совету по финансовой стабильности обратиться к Совету национальной безопасности и обороны и Кабинету министров относительно подобных судебных практик, что "вредят международному имиджу Украины".

Как сообщал ONLINE.UA, 18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства.