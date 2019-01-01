"Пришло время выиграть мировой титул": украинский боксер сделал громкое заявление

"Пришло время выиграть мировой титул": украинский боксер сделал громкое заявление

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Сергій Дерев’янченко (фото — з відкритих джерел)

Украинский чемпион и претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко (13-1, 10 KO) поделился планами после победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО), передает ONLINE.UA со ссылкой на BoxingScene.

"Я чувствовал себя прекрасно с Кулкаем. Он был очень неуступчив, но благодаря моим ударам, я доминировал весь поединок и оставался сосредоточен", — рассказал боксер.

Он также признался, что планирует взять короткий отдых и в скором времени вернуться в зал.

"Моя задача – быть активным и драться с лучшими боксерами дивизиона. Мой бой против Джейкобса показал, что я могу соревноваться с кем угодно. Сейчас пришло время выиграть мировой титул",– сказал Деревянченко.

Стоит отметить, что в бою с Кулкаем все три судьи отдали минимальную победу украинцу – 116:112 и дважды 115:113. Теперь Сергей Деревянченко является официальным претендентом на чемпионский пояс IBF, который он в предыдущем бою раздельным решением судей проиграл американцу Даниэлю Джейкобсу.

Как сообщал ONLINE.UA, непобедимый российский боксер Роман Андреев требует от украинского чемпиона Василия Ломаченко провести немедленный бой. Об этом сообщил промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сергей Деревянченко, бой, бокс, титул
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