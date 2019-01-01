"Ну, кто здесь марионетка Коломойского?": у Зеленского упрекнули Порошенко из-за Приватбанка

Володимир Зеленський (фото — facebook.com)

Штаб украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировал на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации "Приватбанка", передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение команды шоумена в Facebook.

"Судебная реформа имени Порошенко в действии. Вместо того, чтобы отстаивать интересы государства, НБУ проиграет суд Приватбанку. Один вопрос: Так, кто же все таки, марионетка Коломойского?", — написали в команде Зеленского.

На одной из пресс-конференций президент Петр Порошенко назвал своего оппонента во втором туре выборов главы государства "марионеткой Коломойского". В ответ Зеленский спросил, является ли Порошенко "марионеткой Свинарчука" или "Свинарчук — марионетка Порошенко".

Напомним, 18 апреля окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации Приватбанка. Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ заявили, что готовят апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым по иску Игоря Коломойского была отменена национализация Приватбанка.