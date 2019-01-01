В Приватбанке объяснили, в каком случае банк может сменить владельца

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Председатель Наблюдательного совета Приватбанка Энгин Акчакоча заявил, что единственный способ смены собственника банка – это продажа международному инвестору с отличной репутацией, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Зеркало недели".

"Независимо от того, кто победит на этих президентских гонках, Приватбанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости... Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд грн., какими измученное войной государство докапитализировало банк перед лицом краха экономики", – добавил Акчакоча.

По его словам, банк последовательно и настойчиво отстаивает позиции в судах.

"Мы не закрываем глаза и не спускаем на тормозах важные вопросы, и не миримся с "телефонным" правом", –подчеркнул председатель Наблюдательного совета банка.

Он добавил, что следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года.

"Единственный способ смены собственника банка – продажа его международному инвестору с отличной репутацией. Во-вторых, не менее важно вернуть деньги, выведенные из банка прежними владельцами", – подчеркнул Акчакоча.

Как сообщал ONLINE.UA, штаб украинского шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировал на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализацию "Приватбанка".