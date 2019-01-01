Порошенко срочно обратился к украинцам - видео

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко срочно обратился к украинцам и попросил поддержки во время второго тура выборов 21 апреля. Обращение транслировали на Facebook-странице действующего клавы государства, передает ONLINE.UA.

"Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как тяжело каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеальный. Но уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего", – сказал глава государства.

Порошенко извинился за ошибки и попросил поддержки 21 апреля, "чтобы завершить начатое и не потерять уже сделанного".

"И приму любое ваше решение, ведь воля народа превыше всего! Впрочем, когда вы придете на участке, не думайте про Зеленского. И про Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в четырнадцатом году вы остановили Новороссию, теперь, прошу, не допустите ее преобразования на Малороссию. Слава Украине!, – сказал президент.

Как сообщал ONLINE.UA, действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко считает, что его конкурент на выборах украинский шоумен Владимир Зеленский может не справиться с переговорами на высоком уровне из-за нехватки опыта.